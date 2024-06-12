США ввели новые санкции против России и Китая в связи с СВО
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Минфин США добавил в санкционный список свыше 30 физических лиц и более 200 структур из России и Китая в связи со спецоперацией на Украине, сообщает ТАСС.
Кроме того, американские власти ввели санкции в отношении 7 российских судов для перевозки сжиженного природного газа.
Под рестрикции попали компании «Казанское ОКБ», Концерн радиостроения «Вега», НПО «Поиск» и другие.
Также Вашингтон ввел запрет на оказание Российской Федерации ряда услуг, связанных с ИТ-технологиями и облачными сервисами.