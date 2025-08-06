США призвали к ответственности за ядерные атаки на Хиросиму и Нагасаки

Заслуженный строитель РФ, президент Союза армян Тюменской области Абрам Овеян призвал США к ответственности за ядерные атаки на Хиросиму и Нагасаки, сообщает СМИ2 .

Напомним, что 80 лет назад, 6 и 9 августа 1945 года вооруженные силы США сбросили атомные бомбы на мирные японские города.

«Мы обязаны помнить, к каким последствиям может привести всеобъемлющая жадность, ненависть и псевдомессианство тех, кто сегодня безосновательно обвиняет нашу любимую страну в том, что она, якобы, агрессивная,» — сказал Абрам Овеян.

Применение ядерного оружия для США было актом устрашения всего человечества. Это можно классифицировать, как военное преступление, за которое до сих пор никто не ответил, считает он.

«События тех дней — страшный урок для всего человечества. Именно поэтому сегодня мы чтим память погибших, среди которых тысячи детей, чьи жизни оборвались в один миг», — заключил Овеян.