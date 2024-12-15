США не нашли иностранного вмешательства за таинственными дронами

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил, что Соединенные Штаты не считают, что за таинственными беспилотниками, наблюдаемыми в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси, стоит иностранное вмешательство, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC.

«Мы не знаем ни о каком иностранном участии в случаях наблюдения на северо-востоке. И мы бдительны в расследовании этого вопроса», — сказал он.

Ранее губернатор штата Кэти Хокул заявила, что неизвестные беспилотники парализовали работу аэропорта Стюарт в штате Нью-Йорк.

Она отметила, что загадочные дроны уже на протяжении нескольких недель пугают американцев. Кэти Хокул призвала к федеральной помощи.