США могут уничтожать цели в Иране ракетами на протяжении нескольких дней

В зоне работы Центрального командования США (CENTCOM) и ближайших акваториях, среди которых Средиземное, Аравийское, Красное моря и Персидский залив, может находиться 15 эсминцев типа «Арли Берк» и ряд подлодок. Они стреляют крылатыми ракетами и Tomahawk, сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

Предположительно, на каждом американском эсминце есть 30-35 «Томагавков». Суммарное количество ракет, которые могут быть запущены по Ирану, составляет 250-500 штук.

К этому можно прибавить боеприпасы на подводных лодках. Таким образом, количество крылатых ракет, которые могут быть запущены по Ирану, составляет около 600-700. Если такая гипотеза соответствует действительности, то США, при желании, смогут атаковать Иран не менее следующих нескольких дней.

Утром Израиль ударил ракетами по Ирану. Тот атаковал в ответ эту страну и военные базы США в других государствах региона. Позднее появилась информация о том, что иранские солдаты используют БПЛА Shahed-136 для нанесения ударов. Ими Тегеран добивал военную базу США в Бахрейне.

