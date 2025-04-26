США хотели взорвать ядерную бомбу на Луне в середине XX века

В середине XX века СССР и США вели космическую гонку, и Москва в ней выиграла — она первой запустила Спутник-1. Чтобы «догнать и перегнать» Кремль, Белый дом решил взорвать ядерную бомбу на Луне в 1957 году, сообщает « Царьград » со ссылкой на рассекреченный документ AD.425380.

Американцы имели право взорвать ядерную бомбу в это время. Дело в том, что договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космосе и под водой подписали только в 1963 году, а Договор о космосе — в 1967 году.

Также ученые США отмечали, что взрыв ядерной бомбы на Луне даст американцам возможность улучшить собственное вооружение. Также этот шаг помог бы в изучении поверхности космического объекта и его магнитного поля.

Однако затем власти США решили не взрывать ядерную бомбу на Луне. Они боялись, что это может сорвать планы по высадке людей на спутник Земли.