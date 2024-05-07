США готовы заплатить 10 млн долларов за Дмитрия Хорошева по делу LockBit

Россиянина Дмитрия Хорошева обвиняют в создании хакерской группировки LockBit, за информацию о гражданине РФ Госдепартамент США обещает заплатить 10 млн долларов, пишет «Коммерсант» .

Хорошев был лидером группировки LockBit, которая создала вирус-вымогатель. По данным Минюста США, с помощью LockBit группировка совершила 1,4 тыс. кибератак и в общей сложности требовала от жертв 100 млн долларов.

Дмитрия Хорошева внесли в санкционные списки 7 мая сразу три страны — Австралия, Великобритания и США. За информацию о лидере LockBit обещают заплатить многомиллионную награду.

В феврале 2024 года Лондон и Вашингтон смогли заблокировать вредоносный сайт LockBit вместе с 11 тысячью доменных имен, которые хакеры использовали для своей деятельности. Но при этом никакой информации об арестах по данному делу не было.