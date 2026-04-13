Сроки сдачи ЕГЭ в России изменили

Школьники будут сдавать ЕГЭ минимум с 1 июня в России

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в РФ будут проводить минимум 1 июня. Благодаря этому общеобразовательные учреждения смогут подготовить и организовать выпускные, рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев, сообщает ТАСС .

Правило заработало в первый раз в 2026 году. Оно будет соблюдаться и в дальнейшем.

1 июня в России пройдет ЕГЭ по истории, химии, литературе. 4 числа школьники сдадут русский язык, 8-го математику, 11-го —обществознание и физику.

15 июня пройдут ЕГЭ по географии, иностранным языкам, биологии. 18-го и 19-го сдадут информатику и иностранные языки.

