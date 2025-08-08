сегодня в 18:06

Сроки начала магнитной бури на Земле перенесли на поздний вечер

Сроки начала магнитной бури на Земле перенесли на поздний вечер. Тем не менее, первые возмущения могут начаться уже в 19:00, сообщает в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Прилет к Земле плазменного облака и начало геомагнитной активности, в соответствии с актуальными расчетами, начнутся ближе к 00:00.

Магнитные бури будут продолжаться примерно до 10:00. Потом обстановка станет спокойной.

8 августа должна была начаться самая мощная за два месяца магнитная буря. Она должна была произойти из-за мощной солнечной вспышки уровня М4.4, которая произошла 5 августа. Она выбросила плазму, которая должна была подойти к Земле в пятницу.