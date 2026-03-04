Срочно на встречу: 5 готовых образов, которые выручат в любой ситуации

Если внезапно и срочно зовут на встречу или деловой созвон, выручат пять простых готовых капсул — заранее собранных комплектов одежды. Их можно быстро надеть и не переживать, что образ окажется неуместным или неряшливым, рассказала РИАМО создательница бренда Parsedan Эмилия Невская.

«Образ на встрече — это часть переговорной позиции. Вас считывают раньше, чем вы начинаете говорить», — отмечает Невская.

В спешке нет времени на мелочи: мятая ткань, обувь со следами соли, сумка не в тон. Поэтому оптимально будет не собирать образ с нуля, а опираться на готовые сочетания. Невская советует начинать с первого слоя и сразу смотреть на состав.

«Ткань должна держать форму, и в ней не должно быть жарко. Вискозу можно носить под жакет, но она легко мнется, а во влажном виде теряет прочность и может садиться при стирке, поэтому требует большей деликатности в уходе, чем менее прихотливые ткани», — пояснила она.

5 готовых капсул

1. Офисная классика. Это сочетание работает практически в любой деловой ситуации и всегда выглядит элегантно.

Жакет, тонкий трикотаж или базовый топ без декора, прямые классические брюки или юбка-карандаш. Обувь — классическая и обязательно чистая: лоферы, ботильоны или туфли на невысоком каблуке, для зимы — сапоги в классическом стиле.

2. Платье на все случаи. Такой вариант позволяет выглядеть женственно и при этом строго.

Однотонное платье миди и жакет или кардиган. Если нужно выглядеть более официально — добавить ремень и лаконичные украшения.

3. Женственный лук

Юбка миди прямого кроя или А-силуэта, водолазка или тонкий свитер, плотные колготки по сезону. Вариант удобен в холодное время: в офисе верхний слой одежды можно снять, и при этом образ не пострадает и останется таким же эффектным.

4. Кэжуал классика

Темные прямые джинсы без потертостей, рубашка или лонгслив. Сверху — жакет или куртка, которая держит форму.

«Для онлайн-встречи достаточно аккуратного верха. Если же формат меняется и нужно ехать в офис, образ легко дополняется низом», — объясняет эксперт.

5. Яркий акцент

Верх и низ одного тона или близких оттенков и одна акцентная деталь: яркая помада, шарф или крупные серьги. Остальные элементы лучше оставить спокойными.

«Акцент — это не украшение. Это точка фокуса внимания. Если вещь требует раздумий — она уже проиграла утренней спешке», — рассказала эксперт.

Правила, которые помогут сэкономить время при сборах

— Держать готовые комплекты рядом: жакет на вешалке и тут же брюки или юбка. Это экономит время на поиски и примерку.

— Заранее решить вопрос обуви и сумки. Самый простой вариант — одна базовая пара и нейтральная сумка. Если так не получается — собрать несколько связок обувь + сумка под разные комплекты, чтобы подходящее было готово без подбора в последний момент.

— Быстрее всего собирается образ, если заранее выбран акцент, можно сказать, визуальный якорь — например, только яркие губы или только акцент на глазах, или одна заметная брошь. Тогда не придется каждый раз заново подбирать макияж и аксессуары.

— Если встреча онлайн, перед созвоном проверьте, как вы выглядите в камере: как смотрится верх, не бликует ли ткань, ровно ли лег макияж. На видео обычно лучше выглядят матовые ткани и плотные фактуры без сильного блеска.

По словам Невской, именно качество ткани во многом определяет, как будет выглядеть вещь в реальной жизни: Дешевая ткань всегда выглядит дешево — независимо от цены изделия.

Чего лучше избегать

Не стоит начинать сбор образа с новой вещи, которую еще не носили. В спешке может выясниться, что она натирает, требует другого белья или сидит иначе, чем ожидалось, из-за чего весь день придется терпеть неудобства.

«Не собирайте образ из трех активных элементов сразу. Если верх яркий, низ лучше оставить спокойным и не перегружать лук украшениями», — посоветовала эксперт моды.

Не стоит игнорировать свойства ткани. Если материал легко мнется, в дороге он быстро потеряет вид и на встрече это будет заметно.

«Главный принцип делового гардероба: деловой гардероб — это не про одежду. Это про состояние, в котором вы входите в переговоры. Вы можете не готовиться к встрече. Но ваш гардероб обязан быть готов всегда», — заключила Невская.

