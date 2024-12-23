Сретинский: проекты, предложенные губернатором Подмосковья, доказывают свою эффективность

Депутат Мособлдумы Сергей Сретинский прокомментировал ежегодное обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева, в ходе которого глава региона подчеркнул необходимость внедрения инновационных подходов в сфере социальной и экономической политики. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

По его словам, проекты, реализуемые в Московской области, служат ярким примером успешной реализации поставленных задач.

«Создание комфортной городской среды, развитие транспортной инфраструктуры и открытие объектов здравоохранения способствуют не только улучшению качества жизни жителей, но и привлечению инвестиций. В частности, программы по благоустройству дворов и общественных пространств, запуск высокоскоростного транспорта и модернизация образовательных учреждений являются конкретными шагами к достижению поставленных целей», — сказал Сретинский.

Он отметил, что эффективность реализации данных инициатив зависит от сотрудничества между государственными органами, бизнесом и населением.

«В качестве примеров назову такие знаковые проекты, как открытие развязки на Симферопольском и Расторгуевском шоссе с подходами, участок от Каширского шоссе до трассы А-105 на аэропорт Домодедово и от Володарского до Новорязанского шоссе с мостом через Москву-реку в Лыткарино; открытие многопрофильного медицинского центра на 786 коек с родительным домом в Мытищах, завершение рекультивации 27 полигонов ТКО», — подытожил Сретинский.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.