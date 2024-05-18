Средства ПВО уничтожили 4 украинские авиабомбы Hammer над Белгородом

сегодня в 15:37

Средства ПВО сбили четыре авиабомбы Hammer ВСУ над территорией Белгорода, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Помимо этого, были уничтожены две противорадиолокационные ракеты HARM производства США.

Авиабомбы и ракеты сбили с 12:20 до 12:30.

Ранее разведывательные подразделения гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка ВДВ из Феодосии обнаружили группу пехоты ВСУ, которая пыталась закрепиться на передовых позициях к северо-западу от Вербового. Их координаты передали на пункт управления артиллерией, после этого накрыли противника плотным огнем.