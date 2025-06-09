Среди подмосковных хозяйств определили лучших коров по молочной продуктивности

В Московской области развивается молочное животноводство — в регионе действует 87 хозяйств, из которых 34 зарегистрированы в государственном племенном регистре. Поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях насчитывает 156 тыс. голов, в том числе 71,1 тыс. коров. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Наиболее популярная — голштинская порода, также разводят скот черно-пестрой, айрширской, джерсейской, бурой швицкой, холмогорской, симментальской и монбельярдской пород.

Согласно статистике министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, по итогам прошлого года лучшей по молочной продуктивности стала корова голштинской породы Шабера из племенной организации АО «Воскресенское», от которой по результатам бонитировки за 305 дней было получено 22,9 тонн молока. На втором месте оказалась корова голштинской породы Августина из ООО «АПК «Вохринка» Раменского округа, показавшая продуктивность 18,8 тонн молока. На третьем месте — голштинская корова из ООО «ТиЭйч — Рус Милк Фуд» Волоколамского округа с продуктивностью 18,3 тонн молока.

По айрширской породе наивысшую продуктивность показала корова Лаппониа из ОАО «Боково» в Коломне, ее надой за 305 дней составил 12,3 тонн. В джерсейской породе лучшими стали коровы АО ПЗ «Ульянино» из Раменского округа — Пенза, от которой было получено 11,7 тонн молока, и корова Пензянка с продуктивностью 10,9 тонн.

В среднем продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях региона по итогам года составила 8,5 тонн молока, а в племенных хозяйствах — 9,6 тонн.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.