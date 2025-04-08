Сразу три первых места заняли школьники Люберец на областном турнире по БПЛА

Ученики инженерно-технологического лицея городского округа Люберцы заняли три первых места на областном этапе Всероссийского турнира по беспилотным авиационным системам «Новая высота». Об этом сообщили в управлении образования администрации округа.

Соревнования прошли на базе межрегионального центра компетенций — техникума имени С. П. Королева и собрали более 80 участников из школ, колледжей и техникумов Московской области, а также их педагогов-наставников.

«Турнир стал важной вехой для развития наших учеников. Несмотря на серьезную конкуренцию и высокий уровень участников, ребята справились и показали отличные результаты», — говорится в сообщении.

Победителем в номинации «Гонщик БАС» стал Олег Галай. В номинации «Проектная деятельность» победу одержали Алексей Потемкин и Дмитрий Щетинин. В номинации «Блочное программирование БПЛА» лучшими признаны Александр Полищук и Роман Мартьянов.

Победители представят Московскую область на отборочных этапах Всероссийского турнира.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.