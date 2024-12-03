Три гостиницы из Сергиева Посада стали победителями конкурса «Отличное место на Золотом кольце»

Экспертный совет конкурса «Отличное место на Золотом кольце» подвел итоги и назвал победителей. Среди лауреатов 2024 года 15 отелей и 11 музеев, расположенных в городах туристического маршрута «Золотое кольцо России». Конкурс проводится по инициативе Союза городов Золотого кольца, передает пресс-служба администрации Сергиево-Посадского городского округа.

Из Сергиева Посада победителями признано три гостиницы — «Царская деревня», «Русский дворик» и «Старый город». Все три гостиницы расположены в центральной части города в пешей доступности от основных достопримечательностей.

«Наша цель — поддержать туристические места на Золотом кольце, которые держат высокий уровень гостеприимства, независимо от того, пятизвездочный это отель или хостел, маленький частный музей или крупный федеральный музей-заповедник. Мы рады, что все больше туристических объектов на маршруте можно смело рекомендовать для посещения», — прокомментировала итоги исполнительный директор Союза городов Золотого кольца Наталья Булах.

Среди критериев, по которым эксперты оценивали деятельность гостиниц и музеев, были, в том числе, забота о семьях с детьми, безопасность, экологичность, актуальность информации на сайте и в соцсетях, возможность приобрести сувениры местных производителей. Информация о лауреатах будет размещена на федеральных сайтах и порталах, в буклете «Путешествуйте по Золотому кольцу», распространяемому через туристские информационные центры и на крупных деловых и развлекательных событиях. В течение года Союз городов Золотого кольца будет включать победителей конкурса в инфотуры, организуемые для туроператоров, журналистов и блогеров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что развитию турбизнеса в регионе помогут внедренные меры поддержки.

По словам главы региона, в области действует программа, которая позволяет за 1 рубль получить землю на развитие туризма, обеспечение рекреационных зон или строительство отеля.