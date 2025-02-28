Сразу два жителя Москвы получили автомобили в подарок от Страхового Дома ВСК

Конкурс под названием «Звезда удачи» проводился на федеральном уровне среди страховых агентов ВСК с 1 апреля по 31 декабря 2024 года. Участники, достигшие определенных показателей продаж, получали «билеты», которые увеличивали их шансы на победу. В финале конкурса было разыграно 3 тыс. билетов, представленных агентами из разных регионов. Семь из них стали выигрышными, а всего в соревновании приняли участие более 15 тыс. агентов компании.

Алексей Прусаков, который работает в сфере страхования много лет, из них 7 — в Страховом Доме ВСК, решил подарить выигранный автомобиль своему сыну на 18-летие. Алексей следил за финалом конкурса онлайн и сначала не поверил в свою победу, так как запомнил только первые 4 цифры своего номера договора. Однако поздравления коллег убедили его в том, что он действительно стал победителем.

«Эта победа для меня очень много значит. Она подтверждает, что я правильно выстроил свою стратегию. Я получил стимул на дальнейшее развитие», — поделился Прусаков.

Владимир Холин, начавший свою карьеру в страховании еще во время учебы в университете, сейчас управляет собственной страховой компанией, которой уже более 20 лет. Его филиалы расположены в нескольких регионах страны.

«Конечно, мы с коллегами в течение всего конкурсного периода принимали в нем участие и верили в результат. Однако победа все равно оказалась неожиданной. Автомобиль станет служебным и будет использоваться сотрудниками нашей компании для командировок в филиалы. Haval Jolion с логотипом ВСК будут видеть в разных регионах страны», — отметил мужчина.

Помимо Алексея и Владимира, еще пять страховых агентов и один франшизер из различных городов России получили автомобили Haval Jolion. Среди победителей — представители Ростова-на-Дону, Тюмени, Волгограда, Санкт-Петербурга и Ярославля.

«Для ВСК агентский канал — стратегический приоритет. Сейчас наша агентская сеть насчитывает порядка 20 тыс. агентов по всей стране. Для нас принципиально выстраивать долгосрочные отношения с агентами, поэтому мы вкладываем много ресурсов в то, чтобы им было комфортно работать с ВСК. И конкурсы являются одним из мотивационных моментов. Только в прошлом году в филиалах провели более 70 конкурсов, однако самым масштабным, несомненно, стала „Звезда удачи“. Мы и далее планируем продолжать активно действовать в этом направлении», — подчеркнул руководитель центра по организации офисных и агентских продаж ВСК Анатолий Краснов.

Фото - © Пресс-служба Страхового Дома ВСК