Сразу 7 малышей: в Росгосцирке произошел бум рождаемости

В Росгосцирке произошло знаменательное событие: впервые в истории организации одновременно на свет появились семь малышей. При этом разведение животных не является целью цирковых программ, сообщает пресс-служба Росгосцирка.

В прошлом году в Росгосцирке родились 2 яка, 3 дикобраза, лама и редкая африканская обезьянка — черная хохлатая мангобей. По словам ветеринаров, в 2024 году пополнение произошло лишь дважды, а до этого ни разу.

В Тюменском цирке у обезьян Даши и Умки, выступающих в программе «Империя львиц», появилась на свет черная хохлатая мангабей, которую назвали Фрося. Лама Нона из совместного шоу Росгосцирка и продюсерского центра Гии Эрадзе родила дочку Белочку. Дрессировщики Дмитрий и Александр Дудкины оберегают ее, а ветеринары следят за здоровьем.

Также у самки яка Виты на гастролях цирковой программы «Дикая планета» родился малыш, а в цирке Филатовых на свет появилось сразу три дикобраза.

Рождение потомства — важный показатель того, что животные живут в комфортных условиях, окружены заботой и чувствуют себя в безопасности рядом с наставниками.

«Каждое такое пополнение — большая радость для всей цирковой семьи. Наши дрессировщики работают с животными долгие годы, наблюдают, как они растут, формируют пары, появляются малыши. Это всегда очень трогательный момент и важная часть жизни коллектива», — прокомментировал гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков.

