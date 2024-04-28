Сражающийся за ДНР боец из Сербии пожаловался на отсутствие выплат за ранения

Александр Йокич из Сербии, который с 2021 защищает Донбасс с 2021 года, пожаловался, что не может получить выплаты за два ранения на СВО, пишет РИА Новости .

Мужчина прибыл в ДНР сразу после школы. В Республике он вступил в оперативно-боевое тактическое формирование «Каскад». В составе подразделения боец участвовал в боях за Мариуполь. Там же он был тяжело контужен в марте 2022 года.

Второе ранение произошло во время штурма «Азовстали» в мае. Йокич попал под минометный обстрел при спасении сослуживцев.

«За первое заверили, что получу, но для этого нужно иметь российское гражданство. А по второму пришел письменный отказ, где указывают, что травмировался я по собственной неосторожности, а не потому, что попал под обстрел», — пояснил боец.

Позже он решил судиться и пошел к адвокату. Однако юристы назвали его ситуацию тупиковой, так как без паспорта РФ бойцу ничем помочь не могут.