Спрос на онлайн-психологов в Москве вырос вдвое

Мобильный интернет-трафик москвичей на психологические онлайн-сервисы в прошлом году увеличился в 2 раза, а их посещаемость выросла на 43%, следует из результатов исследования Yota, проведенного на основе обезличенных абонентских данных.

В столице наибольший интерес к онлайн-психологии проявляет аудитория 25-35 лет (44% от всех пользователей). На втором месте — абоненты от 36 до 45 лет (18%), а замыкает топ-3 группа 46-55 лет (14%).

Меньше всего пользователей таких приложений среди зумеров (абоненты 14-20 лет составляют только 3% аудитории), однако их внимание к онлайн-психотерапии растет. Так, за год потребление мобильного трафика этой возрастной группой выросло в полтора раза (45%).

Аналитики исследовали интернет-площадки, посвященные психологическому здоровью, в том числе сервисы онлайн-психотерапии, которые помогают находить подходящих специалистов. По данным Yota, сегодня самым востребованным сервисом онлайн-психотерапии в Москве остается Ясно — за год его аудитория выросла в 2 раза. Также в топ приложений по числу пользователей вошли Alter, Zigmund Online, YouTalk и SelfSchool.

Самыми активными месяцами для москвичей на платформах онлайн-психотерапии в 2024 году стали май и июль. Меньше всего времени на заботу о психологическом здоровье уделяли в начале года — в январе и феврале.

В МегаФоне также отмечают увеличившийся интерес москвичей к психологическим онлайн-сервисам. Так, согласно обезличенным данным оператора, в январе–феврале трафик у столичных абонентов на онлайн-ресурсы психотерапии вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года на 42%.