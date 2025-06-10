Справки вместо ж/д билетов: к чему привело отключение интернета в Петербурге

Транспортные сложности возникли у жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области из-за отключения мобильного интернета. Они не могли воспользоваться каршерингом, а вместо ж/д билетов получали справки, сообщает «Фонтанка» .

Местный житель рассказал, что интернета не было в ЖК «Юнтолово». Все это сопровождали проблемы со связью и каршерингом. Нельзя было купить билеты на электричку на вокзале в Красном Селе. В Коломягах не было даже проводного интернета.

«В связи со сбоем в работе контрольно-кассовой техники на станции Красное Село пассажирам были выданы справки для оформления билета в пригородном поезде», — сообщили в Северо-западной пригородной пассажирской компании (СЗППК).

Утром в Ленинградской области сбили три украинских беспилотника. Губернатор региона Александр Дрозденко заявил о введении режима воздушной опасности и отметил, что в Ленобласти действуют ограничения интернета и мобильной связи.