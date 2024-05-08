Спортсмен из Видного посетил инаугурацию Владимира Путина
Двукратный олимпийский чемпион, серебряный призер Олимпийских игр 2020 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года, двукратный чемпионом мира, трехкратный чемпионом мира на короткой воде, четырехкратный чемпион Европы Евгений Рылов сегодня, 7 мая, посетил инаугурацию президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом рассказала пресс-служба администрации Ленинского городского округа.
«Я счастлив находиться на торжественной церемонии вступления в должность Владимира Владимировича Путина и горжусь своим президентом и нашей непобедимой страной. Как отметил Путин, мы уверенно смотрим вперед, планируем свое будущее, намечаем и уже реализуем новые проекты и программы, которые призваны сделать наше развитие еще более динамичным, еще более мощным. Как спортсмен, я также сделаю все, что от меня зависит, для своей великой страны!», — сказал Евгений Рылов.
В настоящее время Евгений Рылов активно тренируется в центрах «Дельфин» в Видном и поселке Развилка. 12 мая 2024 года в центре «Дельфин» в Развилке пройдут областные соревнования по плаванию «Кубок Евгения Рылова».
7 мая 2024 года, на торжественной церемонии инаугурации в Большом Кремлевском дворце присутствовали государственные, политические, общественные деятели, иностранные гости, журналисты, военные и участники СВО. Инаугурацию президента посетили 2,5 тысячи людей. Для граждан была организована прямая трансляция мероприятия на федеральных и региональных каналах.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.
«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.