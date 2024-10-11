Спортплощадку обустраивают в поселке Решоткино Клина по просьбам жителей

В деревне Решоткино округа Клин через несколько дней появится новый общественный объект. В поселении по просьбе жителей обустраивают спортивную площадку. Комплекс расположится у сельской библиотеки-клуба. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Современная модельная библиотека стала центром притяжения взрослых и детей. Здесь удобно отдыхать с книгой и слушать музыку, смотреть кино и погружаться в виртуальный мир, встречаться и общаться с другими людьми, узнавать новое, учиться, творить. Теперь рядом можно будет и заняться спортом.

Здесь уже расчистили территорию и выравнивают землю под основание. Работы не останавливаются — по контракту оборудовать пространство необходимо до конца октября. Все элементы уже закуплены.

«Мы неоднократно получали обращения от жителей с просьбой оборудовать спортивный объект. Деревня большая, а специализированной площадки здесь нет. Муниципалитет пошел навстречу. И вот мы уже в ожидании. Для начала поставим здесь три спортивных элемента. И обязательно — теннисные столы. Это самое частое пожелание решоткинцев по оснащению нового общественного пространства», — рассказала уполномоченный представитель главы округа Клин по Южному территориальному округу Наталья Митина.

В дальнейшем вокруг площадки благоустроят и остальную территорию. Работы запланированы на весну.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.