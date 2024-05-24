Спортплощадка в мкр Новое Ступино села Верзилово пользуется спросом у ребят

Глава округа Ступино Сергей Мужальских пообщался с жильцами домов на улице Олимпийская в мкр Новое Ступино села Верзилово. Во дворе для активного времяпрепровождения молодежи установили спортивную площадку. Многофункциональное поле подходит для футбола, волейбола, баскетбола и других видов спорта, сообщается на официальном сайте администрации округа.

Зимой на площадке планируется заливать каток. Дополнительно поставили теннисные и шахматные столы, воркаут и детскую игровую площадку. Спортивное ядро готово, в ближайшее время исправят недочеты и проведут озеленение.

Как поделились ребята, спортивной территорией во дворе они довольны. Площадка пользуется большим спросом у детей и подростков. Родители обозначили запрос на строительство новых спортивных зон на территории микрорайона.

На встрече глава округа обсудил с жителями волнующие их вопросы. В числе проблемных тем, озвученных жителями, — строительство тротуара, частое отключение электроэнергии, открытие Дома культуры, развитие дорожной инфраструктуры, вывоз мусора и другие.

Обращения жителей зафиксированы и включены в план работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.