«Спортивный Солнечногорск» победил на региональном этапе всероссийского конкурса инициатив

Проект Юлии Зимкиной «Спортивный Солнечногорск» стал лучшим в номинации «Культурный код» на региональном этапе Всероссийского конкурса социально ответственных инициатив предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций «Мой добрый бизнес». Лауреат представит Подмосковье на федеральном уровне, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Итоги подвели на форуме «Мой бизнес. Открывая новые горизонты». От Московской области участники подали 30 заявок. Всего в конкурсе было шесть номинаций. Победителей наградили дипломами и памятными подарками.

«Спортивный Солнечногорск» зародился в 2015 году и вскоре отметит 10-летний юбилей. Проект объединяет ведущих тренеров, мастеров, инструкторов Солнечногорска, которые проводят бесплатные занятия для всех желающих на свежем воздухе.

Представлен такими направлениями, как йога, бег, художественная гимнастика, танцы, функциональные тренировки, цигун, зуба, пилатес, табата, воркаут, единоборства и многими другими.

Помимо этого, проект выступает инициатором спортивных мероприятий и праздников. Его активности рассчитаны на людей всех возрастов: от самых маленьких до активных «долголетов».

«За эти годы „Спортивный Солнечногорск“ стал одной из ведущих социальных инициатив в округе. Он пользуется огромной популярностью: все больше людей присоединяются к нему и приобщаются к здоровому образу жизни», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Организатором регионального этапа выступал центр «Мой бизнес» Московской области. Конкурс направлен на выявление и поддержку лучших практик социального предпринимательства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.