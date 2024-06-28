Спортивный квест «Знаем, бывали» прошел для детей из Зарайска

Сотрудники центра досуга «Победа» (Макеевский Дом культуры) и Макеевской сельской библиотеки провели для детей из Зарайска спортивное развлечение в форме квест-игры под названием «Знаем, бывали». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Квест — это новая форма обучающих и развлекательных программ. Во время квеста дети полностью погружаются в происходящее и активно участвуют в игре, получая при этом заряд положительных эмоций.

Живой квест не только позволяет каждому участнику проявить свои знания и способности, но и развивает коммуникационные взаимодействия между детьми. Это стимулирует общение и служит отличным способом сплотить играющих.

Ребятам вместе с ведущими предстояло найти разорванные части пазла, собрать их и отыскать клад. В ходе игры дети проходили различные этапы, на каждом из которых им нужно было выполнять задания в виде загадок, игр, полосы препятствий и так далее.

Игра прошла в теплой дружеской атмосфере. В процессе поиска «сокровищ» дети самостоятельно преодолевали препятствия, чтобы достичь поставленной цели. В ходе игры закреплялись навыки основных видов движений, воспитывались командный дух, честность, упорство и дружеское отношение друг к другу.

Все участники получили отличный заряд бодрости и море положительных эмоций.

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