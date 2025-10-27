сегодня в 19:04

Спортивное ядро в поселке Малино Ступина скоро откроется для юных спортсменов

Депутат Мособлдумы, председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев с председателем окружного совета депутатов, руководителем фракции «Единая Россия» Александром Сухачевым 25 октября проверил готовность спортивного объекта в поселке Малино городского округа Ступино. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В общественной инспекции также приняли участие депутаты окружного Совета депутатов от фракции «Единая Россия», территориального отдела и сельчане.

«Сегодня вместе с коллегами и жителями посетил в поселке Малино новую спортивную площадку. Современный спортивный объект построен по просьбе жителей. Юные малинцы с нетерпением ждут его открытия», — рассказал Андрей Голубев.

Работы находятся на завершающей стадии. Установлены волейбольные кольца, ворота, основание для волейбольной сети и световые опоры. Подрядчик ожидает подходящих погодных условий для укладки безопасного прорезиненного покрытия.

«Спортивное ядро даст юным жителям поселка возможность играть в мини-футбол, баскетбол, волейбол, а также в хоккей в зимнее время года», — поделился начальник управления физической культуры и спорта окружной администрации Руслан Гимазов.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.