Спортивно-музыкальный фестиваль «Легенды улиц» пройдет в Подольске 16 августа

На площадке мероприятия будут организованы турниры по баскетболу 3×3, легендарный баскетбольный турнир в формате 1×1 в октагоне B1BOX, мастер-классы от титулованных спортсменов, а также показательные выступления и соревнования по скейтбордингу, самокатам и BMX.

Гостями спортивного фестиваля станут именитые спортсмены Виктор Кейру, Николай Падиус, Антон Понкрашов, Владислав Самокатчик, Константин Андреев и многие другие.

Помимо спортивной составляющей, на площадке будет организована музыкальная развлекательная программа, хедлайнером которой станет автор хита «Я сам решу» Йович.

Регистрация для участия на мероприятие доступна по ссылке. Вход для гостей свободный.

Место проведения: г. о. Подольск, парк имени В. Талалихина; Дата и время: 16 августа с 10:00 до 20:00.

Ежегодный спортивно-музыкальный фестиваль «Легенды улиц» проводится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.