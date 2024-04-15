Спортивно-интеллектуальная игра прошла для студентов Раменского округа

Две команды студентов Раменского колледжа приняли участие в спортивно-интеллектуальной игре «Космическая кругосветка», посвященной 63-летию первого полета человека в космос. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Организатором мероприятия выступил Раменский молодежный центр. 8 командам из учебных заведений Раменского городского округа предстояло пройти 10 этапов с заданиями разной сложности на смекалку, ловкость, находчивость и эрудицию. Ребята отвечали на вопросы, разгадывали шифры, оказывали первую помощь, забрасывали мяч в корзину, собирали «сумку космонавта» и многое другое.

Команда первокурсников специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях» под названием «Спасатели» заняла 1 место. Команда студентов второго курса направления «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» под названием «Спутник 9.9.» заняла второе место.

«Студенты поблагодарили сопровождающих кураторов Ирину Кадырову и Илью Шабанова, а также организаторов за интересное мероприятие», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.