Спонтанное желание что-то купить лучше перетерпеть сутки – психолог

Если у вас возникло желание что-то спонтанно купить, можно взять за правило не сиюминутно реализовывать свое желание, а сначала подождать сутки, сообщил РИАМО клинический психолог, аналитический психотерапевт Игорь Мартынов.

«Если возникло желание купить что-то спонтанно, то можно взять за правило не реализовывать свое желание сиюминутно, а, например, подождать сутки. Целесообразно, конечно, рационально создавать список покупок, прежде чем идти в магазин, чтобы избежать ненужных трат. Также имеет смысл устанавливать лимит расходов перед походом за покупками или на месяц для маркетплейсов», – сказал Мартынов.

Он добавил, что реклама воздействует на эмоции и ощущения: нужно проанализировать, что человек чувствует во время возникновения желания, и подумать, что почувствует в результате приобретения – может, это как-то убережет от импульсивного действия.

«Шопоголизм — это, прежде всего, недостаток контроля над покупками, который коренится в психологических особенностях личности, на которых, в свою очередь, активно "играют" специалисты в области рекламы, производители товаров, маркетплейсы и другие заинтересованные в продажах звенья "торговой цепи"», – рассказал психолог.

Мартынов назвал основные причины шопоголизма, среди которых поиск «быстрых углеводов» с целью эмоционального облегчения. Многие используют шопинг как способ справиться со стрессом, депрессией или тревожностью, ведь покупка чего-то нового может временно повысить настроение.

Говоря о целой индустрии торговли, надо учитывать рекламу, моду и сравнение с другими людьми. Ненужные расходы обязаны создавать иллюзию того, что покупка — необходима, считает эксперт.

«Самообесценивание выходит как следствие предыдущей причины шопоголизма: при низкой самооценке покупка компенсирует неудовлетворенность собой, так как человек начинает думать: "Я смог себе это позволить", или окружающие подмечают новый аксессуар, вещь, делают комплимент», – отметил специалист.

Он заключил, что недостаток контроля над импульсами тоже приводит к спонтанным покупкам, что делает шопинг еще более проблематичным.

Врач посоветовал найти замену похода по магазинам, например, прогулками, спортом или общением с друзьями.

29 ноября начинается Черная пятница, которая продлится целых три дня. Однако даты ориентировочные, так как каждый магазин может установить свое время проведения акции, в том числе раньше начать или позже закончить.