Спокойно идете к выходу: что делать, если без согласия навязали платные услуги

Юрист Богданова: за навязанные без согласия услуги можно не платить

Потребитель имеет абсолютное право не платить ни копейки за процедуры, которые вам провели без предварительного согласования стоимости, сообщила РИАМО юрист Елена Богданова.

«Ситуация, когда мастер молча наносит „уникальную маску“, а на кассе сумма удваивается, — это грубейшее нарушение статьи 16 Закона „О защите прав потребителей“, запрещающей навязывание дополнительных платных услуг. Кроме того, статья 10 этого же закона обязывает исполнителя предоставлять полную и достоверную информацию о цене до начала работы, а не постфактум», — сказала Богданова.

В такой ситуации алгоритм действий предельно прост: оплачиваете ровно ту сумму, на которую изначально договаривались при записи, и спокойно идете к выходу. Любые несогласованные манипуляции юридически трактуются как благотворительность салона за их собственный счет.

«Если администратор начинает скандалить, угрожать охраной или блокировать двери, немедленно доставайте телефон и вызывайте полицию. Заявление о незаконном лишении свободы по статье 127 Уголовного кодекса мгновенно отрезвляет самых агрессивных менеджеров. Обязательно зафиксируйте факт навязывания услуг в книге жалоб или снимите диалог на видео», — добавила юрист.

По словам эксперта, суды в таких спорах железобетонно встают на сторону потребителя, поэтому закон полностью защищает кошелек от скрытых платежей.

Всемирный день защиты прав потребителей отмечается каждый год 15 марта. Дату учредила Международная организация потребителей. Цель этого дня повысить уровень грамотности граждан и рассказать о механизмах защиты их интересов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.