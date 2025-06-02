Списки петербургских должников по алиментам появились на сайте ФССП

Как отметила эксперт, в этот реестр попадают лица, привлеченные к административной и уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родителей, а также должники в исполнительном розыске. Информация о человеке появится на сайте с момента его объявления в исполнительный розыск или в течение 5 дней после получения судебного акта о привлечении к административной ответственности и будет находиться на сайте до погашения всех задолженностей.

«К сегодняшнему дню в реестр по алиментам внесено почти 7 тыс. должников, уклоняющихся от уплаты средств на содержание несовершеннолетних», — добавила Лашкова.

По мнению специалиста, такая инициатива сделана для удобства граждан, чтобы они контролировали выполнение своих обязательств, вовремя уплачивали задолженности, а еще во избежание применения принудительных мер. Должник после попадания в список может получить ограничение в праве управления транспортом, ограничение права выезда за пределы РФ, арест имущества, денег и ценных бумаг, взыскания на имущество. Более того, нарушителя могут привлечь к административной и уголовной ответственности.