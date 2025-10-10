Спиртное под запретом: «сухой закон» хотят ввести в поездах дальнего следования

В России хотят ввести тотальный запрет на алкоголь в поездах дальнего следования

Общественная палата (ОП) России отправила в Совет Федерации, Госдуму и правительство рекомендации по улучшению безопасности пассажиров в ж/д транспорте. В том числе предлагается ввести тотальный запрет на употребление спиртных напитков в поездах дальнего следования, самолетах и на круизных лайнерах, сообщает ТАСС .

В документе Совфеду и правительству посоветовали рассмотреть вероятность увеличения количества мест, в которых будет запрещено употребление спиртного. Туда можно добавить поезда, самолеты и морские лайнеры.

Сейчас законом запрещено употреблять алкоголь на всех видах общественного транспорта городского и пригородного сообщения, в метро и на заправках. При этом не до конца понятно, как нынешняя редакция регулирует распитие спиртного в поездах, самолетах и круизных лайнерах.

Пока закон разрешает употреблять алкоголь в специально отведенных местах. Среди них вагоны-рестораны поездов дальнего следования.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.