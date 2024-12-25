Спиридонов день: выяснилось, с какими просьбами россияне обращаются к чудотворцу

В Спиридонов день к святому обращаются с просьбой о решении жилищных проблем

Учредитель «Царьграда» Константин Малофеев в Telegram-канале напомнил о том, что 25 декабря отмечается Спиридонов день, поздравил православных россиян с этим праздником и рассказал, с какими просьбами обращаются к чудотворцу, сообщает «Царьград» .

Друг святителя Николая Чудотворца, Святой Спиридон в юности был простым пастухом на Кипре. За свою праведную жизнь и добрые поступки Господь наградил его дарами прозорливости, исцеления хронических болезней, изгнания злых духов и даже воскрешения мертвых.

В период правления Императора Константина Великого Святой Спиридон был назначен епископом кипрского города Тримифунт. Тем не менее до самой смерти он совмещал свои архипастырские обязанности с тяжелым трудом на земле. Поэтому неудивительно, что на иконах его изображают не в архиерейском облачении, а в пастушеской шапке.

Учредитель «Царьграда» также указал на те обращения, с которыми люди идут к этому великому чудотворцу.

«Рад поздравить всех с сегодняшним праздником и пожелать богатых даров от великого чудотворца, который во все века помогал обращающимся к нему с молитвой. А, как известно, особую благодатную помощь он имеет в разрешении жилищных проблем. Святителю Христов Спиридоне, моли бога о нас!» — заключил Малофеев.