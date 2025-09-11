Спецвыпуск «Петербургского дневника» представили на форуме объединенных культур

В Санкт-Петербурге с 11 по 13 сентября проходит XI международный форум объединенных культур. К этому событию «Петербургский дневник» подготовил специальный выпуск, ознакомиться с которым можно на главной площадке форума — в Главном штабе Эрмитажа.

В номере опубликованы эксклюзивные комментарии российских и зарубежных участников форума, авторская колонка генерального директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, а также материал о театральных читках пьес драматургов из стран БРИКС. Кроме того, в выпуске размещено интервью с директором Российского этнографического музея Юлией Купиной и обзор обновленного центра современного искусства имени Сергея Курехина.

В специальный номер вошел и новый выпуск проекта «Продолжаем разговор» — интервью с Федором Балабановым, сыном режиссера Алексея Балабанова. Видео интервью доступно эксклюзивно на платформе VK Видео.