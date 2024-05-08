Спецслужбы Польши поймали российского контрактника-дезертира у белорусской границы
Бюро нацбезопасности Польши рапортовало о задержании дезертира из армии России
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Руководитель Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Яцек Сивера утверждает, что после перехода белорусской границы был задержан 41-летний россиянин. По данным Сивера, мужчина — дезертир из российской армии, сообщает Газета.ru со ссылкой выступление высокопоставленного спецслужбиста в эфире радиостанции RMF FM.
Глава BBN заявил, что беглый солдат нелегально перешел границу с Белоруссией, после чего был пойман правоохранителями Польши. Задержание россиянина также подтвердила служба Пограничной стражи.
«В отношении него ведутся дальнейшие действия», — заявили в польском в погранштабе.
Радиостанция RMF24 утверждает, что при задержанном мужчине были российские документы и контракт с Минобороны России.