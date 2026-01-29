Спецполигон в Клину принял 41 тыс кубометров снега за январь

В январе спецполигон на улице Ильинская Слободка в Клину принял 41 тысячу кубометров снега от коммунальных организаций и предприятий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Спецполигон по приему снега в Клину работает круглосуточно и принимает по 150–200 самосвалов ежедневно. В январе объем вывезенного снега составил 41 тысячу кубометров, тогда как в декабре на площадку поступило лишь полторы тысячи кубометров.

Снег на полигон доставляют не только коммунальные службы, но и торговые центры, а также различные предприятия, заключившие договоры на вывоз. Чистота снега регулярно проверяется: трижды за период приемки проводятся лабораторные анализы, которые подтверждают отсутствие химических загрязнений.

Директор МАУ «Клинспас» Артур Мадатов отметил, что полигон безопасен для окружающей среды — рядом нет водоемов и жилых домов, а снег тает естественным образом. Площадь площадки составляет около 20 гектаров, и она способна принять до 300 тысяч кубометров снежных масс.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.