Спецназ уничтожил внедорожник ВСУ в Курской области

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Спецназ Росгвардии с помощью дрона обнаружил и уничтожил замаскированный украинский внедорожник на территории Курской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Такие находки говорят о том, что в районе действует диверсионная группа ВСУ. А замаскированный на территории транспорт нужен им для эвакуации.

Сведения о внедорожнике передали заинтересованным подразделениям, а машину ликвидировали с помощью дрона-камикадзе.

За неделю в Курской области спецназ уничтожил четыре бронированные боевые машины, один БМП и два легковых авто украинцев.