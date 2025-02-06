Спецклассы для будущих инженеров заработали в Подольске

В 2024-2025 учебном году в Подольске создали предпрофессиональные инженерные классы в шести школах, это позволит старшеклассникам вести необходимые для поступления в профильные вузы исследовательские проекты, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Предприятия «Гидропресс» и «Физприбор» приглашают ребят на экскурсии, а лекторы проводят в лицее обучающие семинары. Это дает возможность заключать целевые договоры на обучение с топовыми вузами страны. Нашим детям будет проще выбрать профессию и вернуться в родной город», — сказала директор образовательного учреждения Ольга Кульба.

Помимо лицея № 5, инженерные классы созданы на базе еще пяти подольских школ: № 30, 33, 34, лицея № 23, школы имени Николая Куимова.

«Юные Кулибины» учатся в двух таких классах в лицее № 5. Ребята углубленно изучают физику, математику, информатику. Преподают предметы педагоги лицея, которые прошли курсы повышения квалификации. Помимо профильных дисциплин старшеклассники изучают элективные курсы по выбору. Учащиеся увлекаются программированием, конструированием, робототехникой. Создают сложные проекты, участвуют в различных конкурсах.

Победитель муниципального этапа математической недели «Вершина», капитан школьной лиги по шахматам Максим Невров хочет стать инженером-программистом.

«Мне очень нравятся наши уроки в инженерном классе. Учителя дают много новой и полезной информации. Особенно интересны разделы термодинамика и кинематика в физике. Планирую поступать в технический университет», — сказал Невров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.