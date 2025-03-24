Специальные пожарно-тактические учения прошли около деревни Дмитровка в Шатуре

В текущем оду с наступлением на территории Московской области устойчивой теплой погоды пожароопасный сезон в лесах объявлен раньше. Силы и средства муниципального округа Шатура должны быть готовы к ликвидации природных пожаров, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Неподалеку от деревни Дмитровка провели специальные пожарно-тактические учения. По легенде три очага возгорания обнаружил сотрудник лесной охраны. Сухую траву поджег злоумышленник. В тушении ландшафтного природного пожара приняли участие около 15 единиц специализированной техники. Также был задействован личный состав пожарных подразделений, лесной охраны, добровольных дружин и силовых структур. По результатам учений сделан вывод, что к ликвидации пожаров в округе готовы.

«В этом году ситуация осложняется тем, что была теплая зима. Воды сейчас мало, в водоемах ее минимальное количество. Поэтому надо быть бдительными, проводить патрулирование и выявлять очаги возгорания», — рассказал Сергей Аржанов, начальник Шатурского пожарно-спасательного гарнизона.

Отметим, что пожароопасный сезон объявлен в лесах Подмосковья с 20 марта. Продлится он до 15 ноября.

В случае обнаружения возгорания, необходимо незамедлительно сообщить об этом по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.