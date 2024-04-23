Специалисты ветслужбы Подмосковья спасли сову со сломанным крылом

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В СББЖ по городским округам Ступино и Чехов ГБУВ МО «Терветуправление № 5» обратились граждане Ступина, рассказав о том, что возле их дома сидит сова, которая не может взлететь. Ветеринары Госветслужбы выехали и поймали дикую птицу породы Серая неясыть, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

После визуального осмотра было предположено, что у птицы перелом левого крыла.

При доставке птицы на прием было произведено рентгенологическое исследование, в ходе которого у Букли, такую кличку птице дали ветеринарные специалисты, был подтвержден перелом плечевой кости со смещением.

Подмосковными ветеринарными специалистами было принято решение о проведении остеосинтеза. После проведения репозиции костей и проведения послеоперационной терапии, Букля была выпущена в естественную среду обитания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.