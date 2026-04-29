Специалисты устранили подтопление в СНТ «Надежда» Богородского округа

Сотрудники центра гражданской обороны и антикризисного управления расчистили водоотводную канаву в СНТ «Надежда» в Ногинске, чтобы устранить весеннее подтопление. Работы провели после обращения жителей в феврале, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты центра организовали субботник и очистили водоотводную канаву вдоль дороги, которая была замусорена. Из-за этого весной на территории садового товарищества происходили подтопления. Ранее жители обратились в профильные службы с просьбой принять меры, после чего было принято решение провести работы при наступлении благоприятной погоды.

В расчистке задействовали 15 человек и спецтехнику: краново-манипуляторную установку, экскаватор-погрузчик и аварийно-спасательный автомобиль с необходимым инструментом. Работы выполнили на участке протяженностью около 1 км.

По итогам субботника проблему подтопления удалось устранить. Жители поблагодарили сотрудников центра за оперативный отклик и помощь в решении насущного вопроса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность устранения рисков с гидротехническими сооружениями для избегания подтоплений.

«Еще один вопрос касается гидротехнических сооружений. У нас всего 1,6 тыс. гидротехнических сооружений. 1 116 — муниципальная собственность. <…> Было обследовано 36 муниципальных ГТС, и соответственно появились у нас красные зоны», — сказал Воробьев.