Специалисты семейных центров Подмосковья осваивают навыки работы с кризисными семьями

Сотрудники семейных центров региона осваивают навыки работы с кризисными семьями в формате клубов. 19 мая завершился первый поток тренинга по повышению родительской уверенности и организации клубной работы. 43 специалиста успешно завершили обучение и получили сертификаты. Курс повышения профессиональных компетенций прошел на базе центра инноваций социальной сферы Московской области, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Участники тренинга узнали, как организовать клубную работу в семейном центре, как создать поддерживающее пространство для семей из группы риска и адаптировать содержание занятий под задачи реабилитации. Самые сложные случаи из практики специалистов были рассмотрены в ходе супервизий. На последнем практическом семинаре каждая мини-группа представила свои проекты по организации клубной деятельности в семейном центре.

«Клубный формат работы с семьями из группы риска эффективен. Он предлагает множество преимуществ. Например, он позволяет работать с родителями, которые не идут на контакт при личной встрече и не мотивированы менять свою жизнь. В клубе они могут свободно общаться, делиться переживаниями, выслушивать другие семьи, которые успешно преодолели кризисы, и получать советы от специалистов. Эксперты помогают найти эффективные стратегии воспитания и ресурсы для улучшения родительской роли», — сказала ведущая тренинга, тренер-супервизор ГБУ МО «ЦИСС» Олеся Мурагимова.

Она также отметила практическую ценность тренинга. По ее словам участники активно делились опытом, приводили примеры из своей практики организации клубов. Создалось экспертное сообщество, где каждый специалист получил ценные знания, навыки и опыт коллег.

«Наш клуб работает с сентября 2024 года. За это время более 10 родителей прошли полный курс обучения. Один из самых трогательных случаев из моей практики — это победа матери, которая смогла вернуть своего ребенка в семью после занятий в нашем клубе. Сейчас мы поддерживаем другую маму в восстановлении родительских прав. Надеемся, у нее все получится, и ребенок вернется домой», — сказала психолог семейного центра «Преображение» в Коломне Татьяна Графова.

Клубы — это новый формат помощи семье, и методическая поддержка здесь особенно важна. Так считает Светлана Климанова, психолог семейного центра «Преображение» в Ступино. «Было ценно услышать опыт коллег из других центров. Нам есть чему поучиться. Наш клуб работает с января этого года. В рабочей группе пять родителей. Дети часто приходят с мамами. Интересно наблюдать, как они взаимодействуют на занятиях, открывают друг друга. Мы однозначно будем развивать этот формат. После обучения многое стало понятнее», — поделилась Светлана.

В ведомстве уточнили, что курс повышения профессиональных компетенций для специалистов семейных центров включает в себя шесть семинаров и шесть супервизий. Обучающая программа является частью комплексного плана службы «Дети в семье» по подготовке команды региона.

Служба «Дети в семье» начала работу в Московской области с сентября 2024 года в рамках пилотного проекта «Профилактика социального сиротства среди детей до четырех лет». Инициатором проекта стала Мария Львова-Белова, уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка.

В настоящее время в Подмосковье уже работают клубы «Устойчивая семья» как часть пилотного проекта «0—4». Их цель — развитие родительской осознанности и укрепление традиционных семейных ценностей. При постоянной поддержке лидера клуба родители находят ответы на главные вопросы воспитания: на каком фундаменте строится семья, что является самым важным для ребенка того или иного возраста, почему дети плохо себя ведут и т. д.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.