Специалисты Подмосковья принимают участие в финале чемпионата «Профессионалы»

29 августа в Калуге проходит заключительный день соревнований финала чемпионата «Профессионалы», на котором участники из различных регионов страны демонстрируют свои навыки и мастерство в высокотехнологичных и востребованных компетенциях. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Министерство образования Московской области продолжает рассказывать об участниках, представляющих регион в этом учемпионате.

В компетенции «Промышленный дизайн» участвует Васильева Виктория, представитель Техникума технологий и дизайна. Промышленный дизайнер отвечает за создание формы предмета, разработку конструкторской части, художественное стилистическое решение и подбор материалов для дальнейшей разработки.

В компетенции «Нейросети и большие данные» участвует Зотеев Алексей из физико-технического колледжа. В рамках этой компетенции он реализует собственную нейронную сеть, обрабатывает данные и решает прикладную бизнес-задачу с целью оптимизации работы с помощью нейросетей.

В компетенции «Автоматизация бизнес-процессов организации» участвует Пузаков Роман из Серпуховского колледжа. В ходе соревнования он работает на платформе «1С: Предприятие 8», в частности с конфигурацией «1С: Управление нашей фирмой». Первая сессия была посвящена интеграции с системой GitLab, а сейчас он занимается разработкой системы уведомлений для пользователей.

Чемпионат «Профессионалы» представляет собой уникальную платформу, где молодые специалисты могут продемонстрировать свои навыки, обменяться опытом и получить признание за свои достижения. Участие в таких мероприятиях способствует развитию профессиональных навыков и открывает новые возможности для карьерного роста.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров. В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тысяч учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.