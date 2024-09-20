Специалисты онкодиспансера Подмосковья поучаствовали в форуме «Ради жизни»

Специалисты Московского областного онкологического диспансера приняли участие в международном форуме онкологии и радиотерапии «Ради жизни», который проходит в Москве с 18 по 20 сентября. Тематики форума охватывали все ключевые направления профилактики, диагностики, лечения и реабилитации онкологических пациентов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Вниманию участников были представлены научные знания, инновационные технологии и уникальный практический опыт специалистов с мировым именем.

«С каждым годом научная программа становится все более насыщенной и затрагивает все аспекты диагностики, лечения, профилактики, реабилитации и пациентов с различными видами злокачественных новообразований. Форум стал прекрасной возможностью получить новую информацию по своей специальности, обсудить главные задачи и возможности онкологической помощи, определить векторы развития отрасли и просто пообщаться с коллегами в дружеской неформальной обстановке», — рассказала заведующий отделением противоопухолевой лекарственной терапии № 9 (химиотерапевтического) Анна Василевская.

В этом году форум собрал 500 спикеров из России, Китая, Ирана, Беларуси, Сербии, Казахстана, Швейцарии, Германии, Таджикистана, Англии, Франции, Турции, Израиля, Армении, Монголии и Венгрии, а участниками форума, как в оффлайн, так и в онлайн формате стали около 2 тыс. человек.

Сотрудники Московского областного онкологического диспансера активно принимают участие в мероприятиях, повышают квалификацию и используют свои знания на практике для лечения пациентов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.