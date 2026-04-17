Специалисты обследовали детей в Доме ребенка при ИК-5 ГУФСИН России по Московской области

Специалисты «НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева» Минздрава России под руководством профессора, доктора медицинских наук Константина Шаталова провели обследование малышей в Доме ребенка при исправительной колонии № 5, расположенной в г. Можайске. Об этом сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Кардиохирурги, кардиологи, ультразвуковые диагносты осмотрели более 50 маленьких пациентов. Всем малышам сделали эхокардиографию. Также детские кардиологи провели консультации и дали необходимые рекомендации мамам детей и сотрудникам Дома ребенка.

«Главная задача выездных консультаций — обеспечить высокотехнологичную кардиохирургическую помощь всем, кто в этом нуждается», — отметил Главный внештатный специалист — детский кардиолог Минздрава России, президент Ассоциации детских кардиологов России, профессор Игорь Ковалев.

Стоит отметить, что такие выезды в Дом ребенка при ИК-5 специалисты центра им. А. Н. Бакулева проводят ежегодно. При выявлении патологий у детей доктора помогают медицинскому персоналу Дома ребенка с определением дальнейшей тактики ведения пациентов, а в случае необходимости — проводят оперативное лечение.