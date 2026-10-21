Специалисты нефтепеработки стали героями видеопроекта о профессиях отрасли

«Про рабочие и инженерные профессии нефтяной отрасли почти не снимают качественного визуального контента — а без него у профессии просто нет современного образа в голове у зрителя. Проект — редкая попытка показать, как выглядит труд, на котором держится вся энергетика страны, языком кино, а не языком вакансий», — отметил шеф-редактор «Энергии+» Станислав Бутенко.

Авторы видеопроекта выбрали наиболее массовые и характерные специальности для отрасли, занятые на промысловых объектах, нефтеперерабатывающих заводах и городских АЗС, формирующих сегодня ее реальный облик. Один выпуск посвятили профессии оператора технологической упаковки, непосредственно управляющего высокотехнологичным процессом нефтепереработки. В команде современного НПЗ это востребованная должность.

«О нефтяной промышленности много рассказывают через технологии, истории открытий или продукты, которые она производит. Но за этим почти не видно человека на конкретном рабочем месте: как он выглядит, чем занимается и из чего состоит его дело. Нефтяная отрасль сегодня — это команда специалистов 250 профессий. Для нашего проекта мы отобрали семь ключевых, без которых не будет работать ни одно предприятие. Мы показали человеческий портрет отрасли — живой, многогранный и вдохновляющий», — пояснил режиссер студии «Гигарама» Константин Таран.

Благодаря таким художественным приемам, как параллельный монтаж и полиэкраны, в одном ролике показывают трех специалистов из разных регионов. Профессию раскрывают через групповой портрет и действия героев, совершаемые ими в течение смены. Деталям рабочего процесса уделяется большое внимание, акценты делаются на том, что окружает героев, как они двигаются и что делают руками.

«Некоторые до сих пор представляют работу на производстве, как бесперспективную и однообразную, что давно не так. И проект, где мне повезло стать одним из участников, наглядно это доказывает. Я работаю на ключевой должности самой современной установки нашего предприятия с оборудованием последнего поколения и цифровыми технологиями. Карьера здесь приносит мне стабильный доход и дает возможность развиваться в любимой профессии», — подчеркнул оператор комплекса «Евро+» Иван Боюн.

Всего в проект входят семь видеороликов, знакомящих зрителя с одним рабочим днем других профессий — ИТ-специалистов, водителей, геологов, операторов АЗС, электромонтеров и лаборантов. Новые выпуски появляются раз в неделю на сайте «Энергии+».