Специалисты назвали наиболее распространенные имена российских пар в XVII–XX вв

Исследователи компании Genotek провели анализ данных более восьми миллионов россиян, охватывающих XVII–XX века, и выявили супружеские пары с наиболее популярными и редкими именами, сообщает Газета.ru .

Изменения в исторических, культурных и социальных условиях оказывали значительное влияние на выбор имен в различные эпохи. Специалисты Genotek проанализировали десятки тысяч генеалогических деревьев пользователей, уходящих своими корнями в XVII век, чтобы изучить, как изменялись тенденции в именах.

В XIX веке среди россиян наиболее распространенными парами имен жениха и невесты были классические православные сочетания: Иван и Анна (0,85%), Иван и Мария (0,66%), Иван и Евдокия (0,64%). Это указывает на заметное влияние православных святцев в данный период. Более углубленный анализ генеалогических деревьев показал, что комбинация Иван и Анна была популярна и в XVIII и в XVII веках. Интересно, что мужское имя Валентин не вошло в первую тысячу по популярности.

В XX веке наблюдается трансформация имен: становятся распространенными пары с именем Александр — например, Александр и Татьяна (0,56%), Александр и Елена (0,49%). Появляются новые востребованные женские имена, такие как Татьяна, Ольга, Наталья и Валентина. Это говорит о переходе от строгих традиционных выборов к более разнообразным культурным влияниям, включая литературу и кино. Имя Сергей также стало одним из популярных мужских имен в этот период.

Руководитель исследования, директор по науке Genotek Александр Ракитько отметил, что не менее любопытно обратить внимание на семейные пары с редкими именами, которые отражают дух своего времени. В XIX веке можно встретить такие необычные сочетания, как Виденей и Гликерья или Фолимон и Акилина. А в XX веке появились другие интересные пары, например, Олимпий и Олимпиада или Виленин и Зоя. Каждый, кто погрузится в изучение родословной, вероятно обнаружит уникальное имя своего предка, сохранившее историю семьи, заключил эксперт.