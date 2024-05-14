Специалисты Мособлимущества посетили 10 тыс садоводов на майских праздниках

В Московской области с 28 апреля по 12 мая проведены встречи в 86 садоводческих товариществах, расположенных в 16 горокругах, с охватом 10 тыс. садоводов. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.

Во встречах с представителями садоводческих товариществ региона приняли участие специалисты Минмособлимущества, областного БТИ, администраций городских округов. Основными темами для обсуждения являются вопросы регистрации недвижимости, перевода садового дома в жилой, проведения кадастровых работ.

После выступления спикеров у председателей есть возможность задать вопросы, получить консультацию специалистов и помощь в решении самых разных проблем СНТ.

«По традиции, в Подмосковье с весны и вплоть до самой осени мы проводим в помощь гражданам масштабную информационную кампанию. Период майских праздников особенно в этом смысле полезен, когда есть отличная возможность донести информацию до каждого члена товарищества об упрощенной регистрации имущества по «дачной амнистии» и иных важных вопросах земельно-имущественного блока, не отвлекая граждан от дачных дел. И к слову сказать, результат есть: с начала года в регионе зарегистрировано 22,5 тыс. объектов недвижимости, из них 17,3 тыс. домов площадью 2,4 млн кв. метров», — сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

К примеру, только за пять дней, с 8 по 12 мая, проведены встречи, в которых приняли участие 3 тыс. садоводов из 24 СНТ. Помимо выездных встреч в СНТ с представителями госструктур, продолжается и бесплатное онлайн консультирование в кол-центре БТИ, где специалисты консультируют граждан по вопросам оформления имущества. За майские выходные оказано 2,5 тыс. таких консультаций.

В ближайшее время пройдут конференции садоводов в городских округах Ленинский, Раменский, Красногорск, Наро-Фоминск, Сергиево-Посадский в 1 420 СНТ, на территории которых расположены 12 тыс. неоформленных домов. В мероприятиях примут участие 217 тыс. садоводов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также глава региона отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.