Специалисты «Мособлэнерго» стали участниками «Дня карьеры» в НИУ «МЭИ»

25 марта 2025 года состоялось одно из самых масштабных профориентационных мероприятий — «День карьеры» в НИУ «МЭИ», участие в котором приняли специалисты управления по работе с персоналом «Мособлэнерго». Данное событие было организовано для студентов, которые находятся в поиске места для прохождения производственной практики и дальнейшего трудоустройства. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

В этом году «День карьеры» объединил более 100 различных организаций Москвы и Московской области, являющихся потенциальными работодателями. На различных площадках университета и в разных форматах были организованы встречи студентов с представителями профильных организаций, чтобы решить главные задачи: студентам — подыскать место для прохождения производственной практики и дальнейшего трудоустройства, а работодателям — привлечь молодые кадры.

В программе мероприятия было общение с работодателями, изучение карьерных возможностей, а также участие в розыгрышах. «Мособлэнерго» показало свою открытость к студентам, которые активно задавали вопросы о необходимых компетенциях для трудоустройства и прохождения практики, участвовали в розыгрышах и выигрывали призы в викторине.

В целях популяризации профессии энергетика и трудоустройства молодых специалистов, представители «Мособлэнерго» в течение года участвуют в днях открытых дверей различных образовательных организаций и в фестивалях профессий, проводимых в городских округах Подмосковья. Для студентов организуются экскурсии во все филиалы компании и предоставляется возможность прохождения производственной практики.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.