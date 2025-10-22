Специалисты Минсельхозпрода рассказали о том, как пчеловодам готовить ульи к зиме

С окончанием летнего сезона сбора меда и наступлением первых заморозков у пчеловодов начинается важный этап подготовки ульев и пчел к зимовке. От правильности проведения осенних работ напрямую зависит здоровье пчелиных семей и успех следующего медоносного сезона. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Первым важным шагом является последняя откачка меда. В конце сезона рекомендуется извлекать его только из рамок, заполненных не менее чем на 2/3. Это важно для сохранения запасов высокого качества, которые потребуются пчелам в холодное время для питания. Оставшийся в улье мед должен оставаться в достаточном количестве, чтобы обеспечить пчелам необходимые энергетические запасы.

Перед наступлением холодов необходимо провести профилактическую обработку от варроатоза и других паразитов, преимущественно клещей. Используются разрешенные препараты, при этом строго соблюдаются сроки и дозировки, чтобы минимизировать потери пчелиных семей зимой. Важным этапом является ревизия гнезд: оценивают силу семей, состояние расплода и запасов кормов. Сильные семьи формируют компактное гнездо из 8-10 рамок, средние — 7–8, слабые — 5-6 рамок. В гнезда оставляют запечатанные рамки с медом и немного перги для весеннего питания пчел. Необходимо убрать пустые или частично заполненные рамки, заменив их полноценно заполненными медом.

Если запасов недостаточно, проводят подкормку сахарным сиропом в соотношении 3:2 (сахар к воде), заливая его в подогретом виде в верхние кормушки ульев. Такая подкормка усиливает семейство и способствует омоложению пчел. Для сохранения тепла ульи утепляют, используя подушки из мха, древесной шерсти или синтетических утеплителей толщиной не менее 8–10 см. Важна вентиляция: верхний леток остается открытым, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и избежать накопления влаги и плесени. Также необходимо защитить улья от грызунов с помощью металлических заградителей.

Место зимовки также требует подготовки. Ульи, расположенные на улице, рекомендуют переместить в отапливаемый омшаник или хорошо защищенное место, чтобы они не подвергались сильным морозам и ветру. В случае зимовки на пасеке важно обеспечить защиту от ветров, отводя улья в более укромные и теплые места.

Ветеринары Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что на зимний период пчеловоды должны регулярно проводить тихие осмотры ульев в теплые, безветренные дни. В ходе таких проверок важно избегать шума и яркого света, чтобы не вызывать стресс у пчел. Регулярный контроль помогает своевременно выявить возможные проблемы и предпринять необходимые меры для сохранения пчелиных семей в течение зимы.

