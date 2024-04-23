Специалисты Минимущества Подмосковья проведут вебинары по земельным услугам
Фото - © Медиасток.рф
Пользователям регионального портала госуслуг доступны консультации в сфере земельно-имущественных отношений, которые проходят раз в две недели в формате вебинаров. Очередные вебинары пройдут 24 апреля в 13:00, сообщает пресс-служба Мособлимущества.
Принять участие физические и юридические лица, которые могут с помощью данного сервиса получить квалифицированную помощь в любом удобном для себя месте, без личного визита в орган власти. В рамках онлайн-мероприятия участники могут задать интересующие вопросы на обсуждаемую тему.
Вебинары состоятся по следующим видам земельных услуг:
- выдача разрешения на использование земельного участка Московской области;
- выдача разрешения на размещение объектов на землях или на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена;
- выписки из реестра муниципальной собственности;
- информация об объектах недвижимости предназначенных для сдачи в аренду;
- отнесение земель, находящихся в частной собственности, в случаях, установленных законодательством РФ, к определенной категории;
- перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую на территории Московской области;
- перевод земель частной собственности (кроме с/х назначения) в иные категории;
- предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность бесплатно;
- предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользование;
- предоставление расчета размера платы за изменение ВРИ земельного участка;
- установление сервитута в отношении неразграниченных земельных участков и на земельные участки Московской области;
Чтобы записаться на вебинар, необходимо зарегистрироваться на госуслугах, зайти в раздел «Земля и стройка» — «Имущественные отношения», далее выбрать интересующую вас услугу и зарегистрироваться.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.
Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.